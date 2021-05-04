 

“Быть осторожным, когда появляется что-то новое – нормально”. 28-летняя Ловато вакцинировалась от коронавируса

04.05.2021, 10:30, Новости дня
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“Вакцинация сводилось для меня к одному размышлению – я просто предпочла бы рискнуть потенциальными побочными эффектами от введения вакцины, чем рисковать жизнями, заразившись или распространяя коронавирус. Быть осторожным, когда появляется что-то новое – это нормально. Желание узнать больше – это хорошо, это означает, что вы хотите быть в курсе”, – написала она.

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Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Контекст:Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 174 странах, сделано уже более 1,17 млрд прививок, сообщает Bloomberg.
Больше всего прививок сделали в США – ввели 247 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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