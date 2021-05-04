Из-за высылки дипломатов россияне будут ездить за визами в Киев – Пономарев

“На самом деле это “бомбежка Воронежа”, то есть хуже от этого становится гражданам своей страны. С этим ничего не сделаешь. И так большинство россиян ездило в другие страны получать визы, потому что хотя визы и выдавало посольство в Москве, очередь там составляла 300 дней, например. Ну, будут ездить в Киев”, – сказал он.

Экс-депутат Госдумы назвал это “в некотором смысле полезной историей”.

“Будут приезжать сюда – будут смотреть на реальное положение дел, видеть, что никакие “жидобандеровцы” по улицам не бродят”, – объяснил Пономарев.

Он рассказал, что в связи с высылкой из РФ иностранных дипломатов “у чехов вообще один посол остался, и больше некого нанять”.

“Не секрет, что многие посольства обходили запреты на численность представительства тем, что нанимали местный персонал. Теперь и этого они сделать не могут”, – подчеркнул Пономарев.

Контекст:23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипмиссии недружественных России стран. Такое решение последовало на фоне массовой высылки российских дипломатов из США и стран Европы.

США 15 апреля решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.

В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, а 22 апреля МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

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