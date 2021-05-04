 

“Такая гладенькая”, “Бомба”, “Хорошие булочки”, “Норм жопа. Рабочая”. Седокова оголила ягодицы

04.05.2021, 9:36, Новости дня
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“Какое ваше самое глубокое желание?” – спросила она.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики отреагировали на пост.

“Попа, как у младенца, такая гладенькая”, – отметил kempinski1313.

“Хорошие булочки”, – написал ananin_anatolii.

“Бомба”, – заявил jalol5115.

“Норм жопа. Рабочая”, – отреагировал stas_advocatus_diaboli.

“Попец зачетный!” – написал horse9448.

Контекст:Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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