Президент Филиппин сделал прививку от коронавируса вакциной, которую еще не одобрил местный регулятор

“Дутерте сделали прививку от COVID-19. Секретарь министерства здравоохранения Франсиско Дуке III сам ввел вакцину президенту во дворце Малакананг. Sinopharm использовался для него по решению его врачей”, – написал сенатор.

Он рассказал, что прививку Дутерте делали не только для иммунизации, но и чтобы склонить граждан к вакцинации.

“Давайте поддержим нашу национальную программу вакцинации и позвольте нам доверять вакцине, потому что это решение для преодоления этого кризиса и единственный ключ к нашему возвращению к нормальной жизни”, – отметил Бонг Го.

https://www.facebook.com/BongGoPage/posts/3964395750334614

Вакцины Sinopharm нет в списке препаратов, которые Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Филиппин разрешило использовать для иммунизации от COVID-19. По состоянию на 4 мая в списке значатся вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация от COVID-19 началась в мире в конце 2020 года. По данным Bloomberg, на 4 мая 2021 года в мире сделали более 1,17 млрд прививок в 174 странах.

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