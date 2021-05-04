После пожара в московской гостинице пострадали двое детей

Из-за пожара в столичной гостинице «Вечный зов» пострадали несколько человек, в том числе двое детей, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

«По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации», – сообщил собеседник ТАСС.

Всего из гостиницы спасли 305 человек, в том числе 114 детей. У всех пострадавших наблюдается отравление продуктами горения.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался в 3.27, его площадь составила 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Москве. В 4.18 пожар был локализован, в 4.30 ликвидирован. Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре.