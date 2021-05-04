В Колумбии на протестах против налоговой реформы погибло почти 20 человек

Протесты проходят в крупнейших городах Колумбии – Боготе, Медельине, Кали и Перейре. По итогам акций ответственный за налоговую реформу министр финансов страны Альберто Карраскилья покинул пост. Вместе с ним ушел и его заместитель Хуан Альберто Лондоньо.

Министр национальной обороны страны Диего Молано заявил, что на акциях арестовали 431 человека, 846 человек получили ранения, цитирует его издание El Pais. Среди пострадавших – 540 военнослужащих и 306 гражданских, отметил Молано.

Офис омбудсмена Колумбии сообщил по состоянию на 3 мая о гибели 19 человек во время акций протеста.

По словам главы минобороны, Колумбия столкнулась с “террористической угрозой организованных групп вандалов”.

Протестные акции финансируют диссидентские группы FARC и ELN, стремящиеся дестабилизировать обстановку в стране, сказал министр. Молано имеет в виду леворадикальные организации “Революционные вооруженные силы Колумбии” и “Армия национального освобождения”.

Протесты организовывают в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Протестующие повредили 94 банка, 254 магазина, 14 платных дорог, четыре статуи, 69 транспортных станций и 36 банкоматов, подсчитал министр.

BBC сообщило, что правозащитники и протестующие обвинили силовиков в излишнем применении силы.

Контекст:В середине апреля колумбийские власти представили план налоговой реформы, писала El Pais. Они предложили расширить базу налогоплательщиков, чей доход составляет $700 в месяц и выше. В плане властей говорилось о расширении перечня товаров и услуг, на которые распространяется налог на добавленную стоимость и незначительное увеличение налога на доходы богатых, имеющих годовой доход от $1,3 млн.

Таким образом в стране хотели создать социальные программы помощи беднейшим слоям населения.

—