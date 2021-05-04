Нуланд приедет в Украину вместе с госсекретарем США Блинкеном

“Заместитель госсекретаря Нуланд совершит поездку в Лондон, Великобритания, и Киев, Украина, с 4-го по 6 мая 2021 года”, – говорится в сообщении.

Контекст:Визит Блинкена в Украину намечен на 5–6 мая. Ожидается, что он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества. Это будет первый визит Блинкена в Украину как госсекретаря.

Для Нуланд, которую 29 апреля утвердили на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, это тоже будет первым визитом в Украину на этой должности. Она – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

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