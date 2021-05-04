 

При обрушении метромоста в Мехико погибли шесть человек

04.05.2021, 7:56, Новости дня
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В результате крушения метромоста в столице Мексики погибли шесть человек, еще 80 пострадали, сообщило издание Universal.

Информацию о числе погибших и пострадавших в результате крушения метромоста в Мехико изданию сообщили аварийно-спасательные службы Мексики, передает РИА «Новости».

Сообщается, что инцидент произошел по ходу следования поезда между станциями «Оливос» и «Тесонко».

Напомним, в середине марта в Шамильском районе Дагестана под камазом обрушился мост. В октябре 2020 года в Приморских Альпах неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды на юге Франции обрушился автомобильный мост. В августе 2018 года в районе итальянского города Генуя рухнул автомобильный мост, в результате погибли 43 человека. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео обрушения.



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