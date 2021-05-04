Турист погиб после схода лавины в Бурятии

В Бурятии группа туристов попала под лавину, сообщили в региональном МЧС, в республиканском следственном управлении СК уточнили, что один из пятерых туристов погиб.

«По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту», –говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Лавина сошла с гор 3 мая, она погребла их группу, двое мужчин уцелели, они откопали тело одного спутника, в горы отправился вертолет, эвакуировавший выживших в Иркутск. Планируется продолжать спасательную операцию.

Отмечается, что всего в группе было пять человек, местонахождение двух других пока не установлено. «После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», – заключили в ведомстве.

В январе в Карачаево-Черкесии в районе Домбая сошла снежная лавина, из-под завалов живыми извлекли шестерых пострадавших. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.