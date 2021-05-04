 

Выросло число погибших после крушения метромоста в Мехико

04.05.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Увеличилось число погибших и пострадавших при крушении метромоста в Мехико, сообщили власти Мексики.

Всего в результате происшествия погибли 13 человек, около 70 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти страны.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx

— (@taegishrine) May 4, 2021

Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли шесть человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / “Ни Конституция, ни закон не оперируют таким понятием”. В КСУ отреагировали на ходатайство об отстранении Тупицкого

26.02 / США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут

26.02 / “Вместе мы стоим, раздельно – падаем”. Зеленский отреагировал на слова Байдена по Крыму

08.08 / Среди жертв взрыва в Бейруте есть украинец – посол

27.10 / Москва поддержала конституционную реформу в Белоруссии

25.12 / Экс-офицер ЦРУ – американской разведке нужно показать, что они тоже могут действовать в киберпространстве противника

19.04 / В Техасе произошла стрельба, сообщается о трех погибших

12.03 / В Ровенской области заблокировали контрабанду янтаря почти на 2 млн грн

02.10 / Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика