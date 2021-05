Выросло число погибших после крушения метромоста в Мехико

Увеличилось число погибших и пострадавших при крушении метромоста в Мехико, сообщили власти Мексики.

Всего в результате происшествия погибли 13 человек, около 70 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти страны.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx

— (@taegishrine) May 4, 2021

Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли шесть человек.