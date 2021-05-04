 

Полиция объявила о раскрытии двойного убийства в Харькове

04.05.2021, 7:52, Новости дня
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“Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали. 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку. И обратилась в полицию. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших”, – написал он.

Подробностей расследования Рубель не раскрыл.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178745544121840&id=100059591866063

Контекст:На телах 29-летнего мужчины и 24-летней женщины полиция обнаружила множественные колото-резаные раны.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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