В Белоруссии не зарегистрировали выступающую за интеграцию с Россией партию

Министерство юстиции Белоруссии отказало в госрегистрации партии «Союз», выступающей за интеграцию с Россией, из-за нарушения порядка создания объединения и представления недействительного документа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерством юстиции рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии «Союз». По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии. В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минюста Белоруссии.

В ведомстве заявили, что для создания партии в Белоруссии необходимо не менее 1 тыс. учредителей от большинства областей республики и города Минска. При этом, как утверждают в пресс-службе министерства, выборочная проверка 150 из 1023 учредителей партии «Союз» показала, что 26 лиц с указанными в списке персональными данными отсутствуют. «Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии «Союз» не менее 1000 учредителей», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, также установлены недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда граждан указаны не все предусмотренные законодательством сведения. Также были установлены другие нарушения, в том числе один из учредителей не имеет гражданства Белоруссии.

В пресс-службе добавили, что решение минюста может быть обжаловано в Верховный суд Белоруссии. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 июля 2020 года в Белоруссии было зарегистрировано 15 партий.

Между тем в минувшее воскресенье премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил не откладывать согласование интеграции с Россией. В прошлую субботу министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

В сентябре 2020 года Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.