 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

04.05.2021, 7:02, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки, курс евро вырос на 0,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки и составил 75,167 рубля. Курс евро вырос на 0,5 копейки – до 90,395 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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