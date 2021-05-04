Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки, курс евро вырос на 0,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки и составил 75,167 рубля. Курс евро вырос на 0,5 копейки – до 90,395 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.