Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поражение США в Афганистане очевидно всему миру, Соединенные Штаты проиграли 20-летнюю войну в Афганистане и именно поэтому уходят.

«Свою задачу в Афганистане – установление у власти стабильного и близкого к Вашингтону правительства – США не выполнили. Они проиграли 20-летнюю войну – и именно поэтому уходят. [Госсекретарю США Энтони] Блинкену просто больше нечего сказать. Признать поражение он не может, но оно очевидно всему миру: после двух десятилетий бессмысленной войны «гегемон», поддержанный [войсками стран] НАТО, бесславно покинул поле боя, не сумев сломить сопротивления талибов, вооруженных автоматами Калашникова, самодельными взрывными устройствами и горячей верой в Аллаха. Это уже само по себе приговор «либеральному миропорядку» во главе с США. Точнее, часть приговора, который ему неизбежно вынесет история», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Накануне появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. При этом в конце апреля Госдепартамент США призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. В марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.