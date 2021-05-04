Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V»

Первая партия препарата российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Шри-Ланку, сообщили разработчики препарата.

«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», – сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса.

В январе посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 4 марта Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В том же месяце власти Шри-Ланки решили приобрести «Спутник V» для программы вакцинации населения.