Кандидатуру Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

«Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна», – сообщила глава фракции Лилит Макунц, передает РИА «Новости».

Сам Пашинян те временем заявил, что правящая парламентская фракция «Мой шаг» изберет нового премьер-министра Армении, если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина, передает ТАСС.

«Как мы и договорились, сегодня мы не будем избирать нового премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных досрочных выборов. Есть какие-то разговоры о том, что политические силы на втором этапе избрания нового премьера нарушат договоренности (выдвинут кандидатов), однако у нас есть в этом случае запланированные шаги. В этом случае фракция «Мой шаг» просто изберет нового премьера», – сообщил он.

В апреле Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня. При этом в предвыборный период Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.