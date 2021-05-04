 

На репетиции парада в Калининграде показали боевого робота

04.05.2021, 2:32, Новости дня
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На репетиции парада в Калининграде показали боевой роботизированный комплекс «Платформа-М», сообщил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

«Калининград, репетиция парада. Бомбическая пробка», – написал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии колонны военной техники на репетиции парада в Калининграде.

Роботизированный комплекс «Платформа-М» представляет собой гусеничную дистанционно-управляемую платформу, длина которой составляет 160 сантиметров, а ширина и высота не превышают 120 сантиметров при массе 800 килограмм. «Платформа-М» может нести на себе до 300 килограмм полезного груза. Это могут быть четыре противотанковых ракетных комплекса «Корнет» или автоматические гранатометы АГС-30. Бронирование комплекса выполнено по третьему классу защиты, то есть робот может полностью игнорировать очереди из условного автомата Калашникова, снаряженного патронами со стальным термоупроченным сердечником калибра 5,45. В случае установки на «Платформу-М» РЛС «Фара», тепловизора, дальномера, видеокамеры комплекс может использоваться как разведчик. Максимальная скорость «Платформы–М» составляет 12 километров в час, полных топливных баков роботизированному комплексу хватает на 10 часов непрерывного движения.

В 2014 году дистанционно управляемые роботизированные комплексы «Платформа-М» принимали участие в учениях на территории Калининградской области, в ходе которых показали свою эффективность при выполнении задач по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесению ударов по подвижным целям.



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