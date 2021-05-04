Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов

Москва надеется, что представители Украины и западных стран примут участие в запланированной на 5 мая неформальной встрече Совбеза ООН в формате «формулы Арриа» по расследованию пожара в Доме профсоюзов в Одессе, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

«Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев, – указал Полянский. – Будем приветствовать и участие представителей постпредства Украины, однако надежды на это мало – в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке».

Он также сообщил, что в ходе заседания по видеосвязи выступят Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, «непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года». «Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве», – добавил дипломат.

В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.

Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.