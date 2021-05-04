В работе TikTok произошел глобальный сбой

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе социальной сети TikTok, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои начались с 10.37 по времени восточного побережья США (17.37 мск понедельника). Наиболее активно на неполадки жаловались пользователи из США, Великобритании, Германии и Франции. В частности, 74% сообщивших о неполадках американских пользователей столкнулись с проблемами при просмотре видео, 18% не смогли зайти в свою учетную запись в TikTok, еще 7% не удалось опубликовать файлы в соцсети, передает ТАСС.

Напомним, 24 апреля глобальный сбой произошел в работе приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger и социальной сети Instagram. 9 апреля пользователи ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger. 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов Microsoft 365.