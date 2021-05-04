В Таджикистане возбудили дело в отношении военнослужащих Киргизии

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих по факту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской области республики.

«29 апреля 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 104 (Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.

Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.