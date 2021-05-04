МВД ответило на жалобы фанатов «Локомотива» по итогам игры с «Зенитом»

Организационные меры, принятые правоохранителями на матче петербургского «Зенита» с московским «Локомотивом», позволили обеспечить правопорядок и безопасность граждан, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», – сказали в управлении, передает ТАСС.

Охрану общественного порядка и безопасности при проведении матча совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. «Серьезных нарушений общественного порядка в период проведения матча не допущено», – отметили в службе.

По официальным данным, на трибунах во время матча 2 мая присутствовало более 39 тыс. болельщиков.

Матч 28-го тура чемпионата РФ «Зенит» – «Локомотив» завершился победой хозяев со счетом 6:1, которые стали семикратными чемпионами России.

После игры «Локомотив» заявил, что в отношении болельщиков железнодорожников были предприняты «чрезмерные ограничительные меры». В частности, для фанатов были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%), болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива», в итоге выделенная для гостей часть трибун была переполнена.

Также в заявлении «Локомотива» сообщалось, что в середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа. После игры все болельщики, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, несмотря на то, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены.

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) пообещали проверить заявления «Локомотива» о применении мер в отношении болельщиков гостевой команды во время матча чемпионата РФ с «Зенитом».