 

США призвали власти Украины расследовать убийства журналистов

04.05.2021, 1:16, Новости дня
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Соединенные Штаты осуждают насилие в отношении работников СМИ и призывают власти Украины расследовать убийства и преследования журналистов, сообщил пресс-атташе посольства США на Украине Дэниел Лангенкемп.

«Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы», – приводит текст заявления пресс-атташе посольства США на Украине ТАСС.

Лангенкемп отметил важную роль журналистов в формировании общественного мнения. «Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, которая позволяет обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушениям прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны», – подчеркнул Лангенкемп.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш в честь Всемирного дня свободы печати призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ. Российское внешнеполитическое ведомство в связи со Всемирным днем свободы печати в свою очередь обратило внимание, что ситуация с ущемлением свободы СМИ остается тяжелой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики.

Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве у подъезда собственного дома был застрелен бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина, который не поддерживал антироссийскую позицию киевской власти. В июле 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встретиться с матерью журналиста.



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