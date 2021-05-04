Экологи из Германии подали иск против строительства “Северного потока – 2”

“NABU сегодня подал иск против разрешения на строительство “Северного потока – 2″, выданного федеральным морским и гидрографическим агентством. Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии”, – отметили экологи.

Президент организации Йорг-Андреас Крюгер заявил, что газопровод “напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей”.

“По закону вмешательство в экосистемы должно в первую очередь компенсироваться специальными мерами. Поэтому федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого “Северный поток – 2″ может откупиться. Это никоим образом не соответствует критическому состоянию Балтийского моря”, – продолжил Крюгер.

Кроме этого, все более актуальным становится вопрос о необходимости газопровода “Северный поток – 2”, заметили экологи.

Контекст:В январе этого года NABU вместе с Deutsche Umwelthilfe подали жалобу на разрешение строительства “Северного потока – 2” в исключительной экономической зоне Германии, которое выдало федеральное морское и гидрографическое агентство. В результате ведомство решило приостановить действие разрешения на время разбирательства по жалобам экологов.

В апреле Deutsche Umwelthilfe требовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который выдал разрешение на строительство газопровода в водах Германии.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта оставалось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это составляло 5% от общей протяженности газопровода.

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