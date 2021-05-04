Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака

Заявление опубликовано также в Twitter Мелинды Гейтс.

“После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак”, – говорится в нем.

Отмечается, что за все эти годы они “вырастили трех удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь”.

Гейтсы сообщают, что они продолжат разделять веру в эту миссию и совместную работу над фондом, но парой больше не останутся.

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— Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

Финансовые последствия этого решения пока не ясны, отмечает канал CNBC. Пара вместе с Уорреном Баффетом были создателями движения филантропов “Обет дарения”, которое предполагает раздачу большей части своего состояния на благотворительность.

Контекст:Билл Гейтс и Мелинда Френч встретились в Microsoft. Она была менеджером по маркетингу в компании, производящей программное обеспечение. Они поженились на Гавайях в 1994 году. В то время ему было 38, а ей 29.

Согласно документальному сериалу Netflix “Внутри мозга Билла”, в работе над которым участвовала пара, однажды Мелинда вошла в спальню Билла, и он составлял список “плюсов и минусов женитьбы” на доске. В итоге он сделал ей предложение, и она стала, как он сам заявил в фильме, его “действительно равноправным партнером” в работе над благотворительным “Фондом Билла и Мелинды Гейтс”, основанным в 2000 году.

Вскоре после свадьбы Мелинда Гейтс покинула Microsoft, чтобы сосредоточиться на семье. У пары родилось трое детей: дочери Дженнифер Кэтрин Гейтс (1996) и Фиби Адель Гейтс (2002), а также сын Рори Джон Гейтс (1999).

В прошлом году Гейтс покинул совет директоров Microsoft, заявив о своем желании больше времени посвящать благотворительности и участию в решении проблем изменения климата.

Гейтс является одним из самых богатых людей на планете, разделяя первые строчки рейтингов с основателем компании Amazon Джеффом Безосом и основателем SpaceX, главой Tesla Илоном Маском. По состоянию на февраль 2021 его состояние оценивалось в $137 млрд.

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