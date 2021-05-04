 

США надеются на стабильные отношения с Россией, но многое зависит от Кремля – Блинкен

04.05.2021, 0:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, многое зависит от того, насколько агрессивно будет действовать Кремль.

“Президент Байден давно, еще до вступления в должность, очень ясно давал понять, что в случае, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы будем реагировать. Однако мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, то и мы тоже”, – заявил он.

Внимание Вашингтона сосредоточено на действиях Москвы и есть области, где совместная работа отвечает интересам двух стран, подчеркнул госсекретарь.

В свою очередь Рааб допустил шанс на улучшение отношений с Россией. 

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.
В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций. 
Кроме этого, МИД РФ начал формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него включили США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Сербия планирует запустить производство российской вакцины “Спутник V”

16.03 / Страны Запада заранее не признали выборы в Сирии

25.08 / Стали известны кураторы первой «Российской креативной недели»

10.08 / Писателя Крапивина повторно госпитализировали на Урале после скандала

24.02 / Во время акции из-за Стерненко под Офисом президента произошли стычки

06.03 / Самолет разбился рядом с авиабазой США в Калифорнии

28.10 / Сахалинец три года снимал порно с дочерью и выкладывал видео в Сеть

16.02 / Опасные морозы и снежные штормы обрушились на большую часть США

21.12 / Новый кроссовер Jeep Cherokee покинул российский авторынок

12.08 / Власти Башкирии дали оценку словам чиновницы о безработных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика