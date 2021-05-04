США надеются на стабильные отношения с Россией, но многое зависит от Кремля – Блинкен

По его словам, многое зависит от того, насколько агрессивно будет действовать Кремль.

“Президент Байден давно, еще до вступления в должность, очень ясно давал понять, что в случае, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы будем реагировать. Однако мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, то и мы тоже”, – заявил он.

Внимание Вашингтона сосредоточено на действиях Москвы и есть области, где совместная работа отвечает интересам двух стран, подчеркнул госсекретарь.

В свою очередь Рааб допустил шанс на улучшение отношений с Россией.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, МИД РФ начал формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него включили США.

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