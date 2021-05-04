Супергерои без плащей: британские морпехи протестировали реактивные костюмы. Видео

Сообщается, что Королевская морская пехота провела успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных костюмов Gravity Jet Suit в операциях по десантированию.

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В Gravity Industries заявили, что морской пехотинец также может попасть на корабль с помощью вертолета, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее, приземлиться в любой его части и самостоятельно улететь, пишет The Telegraph.

Компанию Gravity Industries в 2017 году создал британец Ричард Браунинг, говорится на сайте компании. Раньше он работал в нефтяной индустрии и был в резерве Королевской морской пехоты. Браунинг сам создал прототип реактивного костюма Gravity Industries, проработав над ним полгода.

Фото: gravity.co

“С момента запуска команда Gravity Team выполнила более 105 полетов в 31 стране, наладила сотрудничество в области поисково-спасательных и военных операций, обучила более 50 клиентов полетам в США и Великобритании и постепенно приближается к международной серии гонок”, – заявили в компании.

Костюм включает в себя четыре реактивных двигателя, которые крепятся на руки пилота, и еще один двигатель, который находится на спине. Стоит он $440 тыс., поэтому пока компания зарабатывает в основном на сдаче своих костюмов в аренду спасателям, военным и индустрии развлечений, писал Robb Report.

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Видео: Gravity Industries / YouTube

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