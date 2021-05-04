Зеленский прибыл в Польшу на переговоры с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом, приуроченным к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств», – говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», основной темой переговоров двух президентов станут отношения Киева и Варшавы, также они обсудят взаимоотношения своих стран с Россией и ситуацию в Донбассе.

Последний раз украинский президент посещал Польшу в январе 2020 года.