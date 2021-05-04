Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина в ходе финального матча из девяти раундов в Варшаве защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую.

«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала», – передает ТАСС слова россиянки.

После завершения турнира Тансыккужина поблагодарила болельщиков и тренерский штаб.

«Это самый сложный и долгий турнир. Наталья – очень опытный матчевый боец, играет очень надежно, – отметила Тансыккужина, подчеркнув, что соперница лидировала. – В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку».

По словам Тансыккужиной, в Польше «все было очень доброжелательно». «Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», – заключила россиянка.

Финал стартовал 23 апреля. После девяти раундов противостояния счет был равным – 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка.

Тренер россиянки Юрий Черток сообщил, что за победу в матче за мировую корону по шашкам Тансыккужина получила «скромные призовые» в 12 тыс. евро. Польская спортсменка за участие в матче получила 8 тыс. евро.

«Тамара получала и более внушительные суммы, – сказал Черток. – К примеру, когда мы лет 10-15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тыс.».

Первоначально планировалось провести матч 15–29 декабря 2020 года сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. 42-летняя Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира. 29-летняя Садовская является двукратной чемпионкой мира.

Напомним, 28 апреля во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате гражданка России отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Действующая чемпионка мира по шашкам гражданка России Тамара Тансыккужина заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом», назвав ситуацию абсурдной.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.

В Кремле произошедший в Польше инцидент с флагом РФ на ЧМ по шашкам назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».