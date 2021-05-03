“Россия 24” показала сюжет о Чехии, в котором выдала своего журналиста за местного жителя

Интервью у Флайшганса брал корреспондент Вадим Муравьев.

“За шесть лет в России он успел жениться на россиянке, обзавестись жильем и выучить великий могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники”, – говорится в репортаже.

Флайшганса представили сотрудником чешской компании. Однако в 2020 году он работал корреспондентом МИА “Россия сегодня” в Праге. Так его указали и в программе Северного делового форума “Ливадия – 2019”, отметило издание.

Об этом также написала в Twitter корреспондент Чешского радио в России Ивана Миленковичева.

3/3 Do Rossija Segod * a spadá nap * . agentura RIA Novosti, televize RT nebo Sputnik. Pozoruhodný výb * r “oby * ejného” * echa v Moskv * …

— Ivana Milenkovi * ová (@IMilenkovicova) May 3, 2021

The Insider обнаружило, что Флайшганс в качестве “журналиста, обозревателя МИА “Россия сегодня” участвовал в том же форуме и в 2020 году.

Во время репортажа он ругает чешские СМИ и говорит, что друзья из Чехии просят его дать “объективную картину происходящего”. После этого Флайшганс критикует чешскую политику.

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ.

Москва предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

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