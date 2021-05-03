Зеленский в Польше говорил об Украине, Евросоюз обещал России ответ на “список недружественных стран”. Главное за день

Зеленский в Польше говорил о евроинтеграции Украины

3 мая лидеры Украины, Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию, в которой выражается уверенность, что “Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности”. В Польшу главы государств прибыли по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши.

Президенты пяти стран провели дискуссию в Варшаве, в ходе которой глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины. По информации ОП, президент Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа поддержали Украину.

Дуда также принял приглашение Зеленского участвовать в саммите Крымской платформы.

Хроники пандемии

Последствия праздников ощущаются – за сутки 2 мая в Украине сделали только 177 прививок от коронавируса, вакцинация проводилась в трех областях страны. При этом эпидпорог COVID-19, по данным Минздрава, превышен в 13 регионах Украины.

По данным ВОЗ, в Украине из-за COVID-19 обострилась проблема психического здоровья – 8 млн человек нуждаются в психической поддержке.

Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС туристам, которые вакцинированы от COVID-19. Израиль, наоборот, ужесточил правила въезда и выезда из страны. В частности, Израиль запретил своим гражданам выезд в семь стран, включая Украину.

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец прогнозирует, что осенью этого года Украину ждет новый штамм коронавируса, так называемый COVID-21, от которого сейчас страдает Индия, где только по официальным данным, с начала эпидемии заболело 20 млн человек. Из-за этого дефицит индийских вакцин от коронавируса в мире будет сохраняться до середины лета, сообщили в Serum Institute of India.

Пандемия COVID-19 будет продолжаться в течение следующих лет из-за неравномерного распределения вакцин, заявили в ВОЗ.

Евросоюз пригрозил России ответом за список недружественных стран

Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвали на беседу посла Российской Федерации в Европейском союзе Владимира Чижова, вспомнили о высылке чешских дипломатов из России, запрете РФ на въезд восьми гражданам ЕС и указе о “недружественных государствах”. “ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ”, – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Американская разведка назвала российскую армию экзистенциальной угрозой для США

Разведывательное управление министерства обороны США представило доклад о глобальных угрозах стране в 2021 году. Главными соперниками США в документе названы Китай и Россия. По данным разведки, они разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет преимущественно о действиях в серой зоне – использовании наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников. Однако российская армия также названа “экзистенциальной угрозой” (existential threat) для США.

В Закарпатье расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения

В Закарпатской области открыто уголовное производство в связи с появлением листовок с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения. Их авторы дали венграм неделю на то, чтобы покинуть украинскую землю, после чего обещают “травить, как крыс”. При этом слово “украинской” написано с ошибкой.

В Bellingcat назвали новый срок выхода расследования о вагнеровцах

Расследование Bellingcat об операции украинской спецслужбы по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер” намерены опубликовать до планируемой на июнь встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Набсовет “Нафтогазу” отказался работать с Витренко

Набсовет НАК “Нафтогаз України”, члены которого после увольнения главы компании Андрея Коболева подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий, не согласились на предложение Кабинета Министров поработать до избрания нового состава. Они заявили, что действующему составу совета будет трудно работать с новым главой компании Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов.

Оппозиция Беларуси планирует новый протест 9 мая

“Я призову белорусов выйти на улицы. Если [Александр] Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист”, – заявил экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

СМИ сообщили, что Ахметов создает свою политсилу, сам он это отрицает

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен создать собственную политсилу по “принципу Партии регионов”, сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники. Сам бизнесмен подчеркнул, что “никакими новыми или старыми политическими проектами” он заниматься не собирается. По его словам, круг его интересов сейчас ограничивается исключительно бизнесом, благотворительностью и футболом.

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