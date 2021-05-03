Российский поэт Бывшев в новом стихотворении признался, что в детстве хотел гордиться Россией, но в 40 все о ней понял

Хотел я Родиной гордиться.

(Узнал не сразу, что она

Мразь и серийная убийца,

Чье здесь призвание – война).

Был октябренком, пионером.

Никто не возразил мне, мол,

Эй, дурень, за каким ты х…ром

Ступил в г…веный Комсомол?

Мне, помню, было девятнадцать.

Вдруг мысль пришла: “А, может, ша?

Оружием нам хватит бряцать!

Все люди в мире – кореша”…

Когда исполнилось мне сорок,

Все про Россию понял я

До самых, черт возьми, подкорок.

(Мне в этом помогла судья).

Контекст:Весной 2014 года Бывшев, работавший тогда учителем, написал два стихотворения в поддержку Украины: “Украинским патриотам” и “Украинские повстанцы”. Спустя пару месяцев против него открыли два уголовных дела по ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Бывшеву грозило до пяти лет тюрьмы. Спустя почти год Кромской районный суд приговорил учителя к 300 часам исправительных работ и запретил преподавательскую деятельность. Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Бывшева в “перечень действующих террористов и экстремистов” России.

В январе 2017 года Кромской межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Орловской области возбудил еще одно уголовное дело против Бывшева за его стихотворение “На независимость Украины”, которое было опубликовано 22 февраля 2015 года на его странице во “ВКонтакте”. В апреле 2018 года Кромской районный суд приговорил его к 330 часам принудительных работ за разжигание ненависти и вражды. Прокурор требовал два с половиной года колонии-поселения.

В августе 2018 года стало известно, что против Бывшева возбудили новое уголовное дело – по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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