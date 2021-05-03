 

На юге Армении основаны два опорных пункта российской военной базы

03.05.2021, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы», – сообщил Пашинян, передает РИА «Новости».

По его словам, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.

Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с Россией стержнем обеспечения безопасности страны.

Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / VOAэкспресс 13 сентября 2020

21.03 / Споры об Иисусе — борцы с антисемитизмом раскритиковали ведущего CNN за идею о том, что темнокожих евреев не существует

12.09 / Вакцина от COVID-19 направлена в регионы России

23.11 / В Кремле назвали условие поздравления Байдена Путиным

14.12 / Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира в Швейцарии

29.01 / Кроссовер Haval Big Dog устанавливает рекорды по продажам

30.01 / “Не надо делать шоу”. Ляшко рассказал, как будут выбирать первого человека для вакцинации от коронавируса

30.03 / В Австрии банда из семи человек напала на украинских подростков – посол

17.09 / Зеленский потребовал больше показательных «посадок» на Украине

25.04 / Путин наградил Жириновского орденом “За заслуги перед Отечеством”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика