На юге Армении основаны два опорных пункта российской военной базы

В Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы», – сообщил Пашинян, передает РИА «Новости».

По его словам, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.

Пашинян 14 апреля объявил о переговорах с Россией по созданию опорного пункта 102-й российской военной базы в Сюникской области на юге Армении, между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой. Он назвал военный союз с Россией стержнем обеспечения безопасности страны.

Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области.