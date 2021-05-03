 

Усик в церковном наряде поздравил подписчиков с Пасхой

03.05.2021, 22:02, Новости дня
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“Христос Воскрес, всех со светлым праздником Пасхи, мира, добра, любви”, – написал боксер, одетый в наряд, похожий на иподиаконское богослужебное облачение.

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Контекст:С Рождеством Усик также поздравлял подписчиков в одежде, похожей на облачение православного священника, – белом стихаре с золотыми крестами.
Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.
Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении “встать на сторону монахов”, если “радикально настроенные люди” пойдут захватывать одну из украинских Лавр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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