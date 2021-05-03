“Аж замуж захотелось”, “Саундтрек к “Холостячке”. Jerry Heil презентовала свадебную песню. Видео

“Многие пары на карантине распались. Но есть те, кто весь локдаун ждали его завершения, чтобы устроить красивую свадьбу в кругу гостей с залом на 200 человек или на 20 – неважно! Главное, что вы выдержали проверку любви на прочность! Поэтому эта песни для вас”, – анонсировала премьеру артистка.

“Аж замуж захотелось”, – отреагировали на премьеру подписчики артистки.

“Саундтрек к [шоу на СТБ] “Холостячка”, – написали в комментариях пользователи сети.

ВИДЕОВидео: Jerry Heil/ YouTube

Контекст:Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

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