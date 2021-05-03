Евросоюз пригрозил России ответом за список недружественных стран

Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвали на беседу посла Российской Федерации в Европейском союзе Владимира Чижова, чтобы осудить этот запрет.

Ответные меры России против европейских чиновников не имеют юридических оснований, считают в ведомстве.

Во время разговора с российским послом Юханссон и Саннино вспомнили о высылке чешских дипломатов из России и указе о “недружественных государствах”. В Еврокомиссии озабочены тем, как эти действия повлияют на двусторонние отношения.

“ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ”, – сказано в сообщении.

В заявлении постоянного представительства России при Евросоюзе уточняется, что стороны выразили сожаление в связи с ухудшением двусторонних отношений.

Чижов дал европейским дипломатам пояснения о санкционных мерах, которые приняла Москва, заявили в представительстве.

“Была отмечена важность дипломатических усилий по исправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона подтвердила готовность к этой работе”, – отмечается в сообщении.

Контекст:Россия 30 апреля запретила въезд в страну восьми гражданам стран Европейского союза в ответ на введенные 2-го и 22 марта санкции ЕС в отношении шести российских граждан.

В санкционный список попали глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра госязыка Латвии Марис Балтиньш, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Боррель осудил такое решение властей России. По его мнению, решение РФ подчеркивает, что Россия избрала путь конфронтации вместо налаживания отношений с ЕС.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 25 апреля заявила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. По ее словам, Соединенные Штаты уже фигурируют в списке.

США 15 апреля решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.

В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

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