Американская разведка: Российская армия – реальная угроза для США

Главными соперниками США в документе названы Китай и Россия. По данным разведки, они разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет, в частности, о действиях в “серой зоне” и использовании прокси-войск и наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.

“Российские вооруженные силы – реальная угроза для США”, – говорится в докладе. Отмечается, что РФ также использует армию как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.

В отчете упоминается отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В документе сказано, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество “Новичок”, которым, предположительно, был отравлен политик.

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран – членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, “используемой для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада”.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. “Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам”, – говорится в тексте.

Контекст:В марте Национальная разведка США также опубликовала отчет, где говорилось о том, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по “очернению” кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, пытались поссорить Вашингтон и Киев

Посольство России в США назвало доклад американской разведки “набором безосновательных обвинений”.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России против лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.

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