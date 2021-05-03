Набсовет “Нафтогазу” отказался работать с Витренко

Набсовет не согласился на предложение Кабинета Министров Украины поработать до избрания нового состава.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. При назначении Витренко нарушили закон Украины “О предотвращении коррупции”, считают члены набсовета.

Будучи на должности первого замминистра и исполняющего обязанности министра энергетики, Витренко предлагал Кабмину оценить неудовлетворительно работу набсовета и правления компании, сообщило издание со ссылкой на текст письма.

“Его назначение главой правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. Как мы понимаем, закон Украины “о предотвращении коррупции” прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения полномочия. Такие важные вопросы не прошли бы мимо надлежащей системы корпоративного управления еще до назначения кандидата”, – говорится в письме.

Набсовет НАК “Нафтогаз України” напомнил, что по согласованию с правительством и президентом Украины срок полномочий председателя правления недавно продлили на четыре года.

“Если правительство имело определенные существенные предостережения относительно работы предыдущего председателя правления, это также было бы необходимо обсудить с наблюдательным советом”, – отмечается в документе.

Рассматривая вопрос продления полномочий бывшего главы “Нафтогазу” Андрея Коболева, наблюдательный совет ни разу не посчитал Юрия Витренко возможным кандидатом на эту должность, подчеркивается в письме.

“Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был работником “Нафтогазу”, и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу под его руководством, в частности, из-за такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения”, – отметили члены набсовета компании.

Контекст:Департамент интегрированных коммуникаций НАК “Нафтогаз України” сообщал, что все члены набсовета компании, которые присутствовали во время внеочередного заседания 30 апреля, подают заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог, поэтому распустили набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

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