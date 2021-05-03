Пашинян заявил о расширении военной базы России на юге Армении

По словам Пашиняна, расширение военной базы РФ станет “дополнительной гарантией для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и всей Армении”.

Все границы Армении защищает армяно-российская совместная группировка войск, отметил Пашинян. И.о. главы правительства не уточнил, на основании какого соглашения решили расширить функции 102-й военной базы, указало агентство NEWS.am.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Контекст:Сюникская область Армении граничит с районами Нагорного Карабаха, которые заняла азербайджанская армия после вооруженного конфликта в конце прошлого года. Азербайджан называет эту область Зангезуром. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 апреля в интервью азербайджанскому телевидению сказал, что Баку добьется создания Зангезурского коридора независимо от желания Еревана.

Алиев также называл Зангезур “исторической землей Азербайджана”, писало агентство “Sputnik.Армения”. По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого “принадлежала Азербайджану”.

Российская 102-я военная база дислоцируется в Гюмри согласно договору между Москвой и Ереваном в 1995 году. Российская авиация использует аэропорт Эребуни недалеко от Еревана. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в объединенной системе ПВО государств СНГ.

По информации “Sputnik.Армения”, РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. По условиям условиям договора, сферы географической и стратегической ответственности базы могут расширить.

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