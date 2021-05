Новый глава NASA принял присягу. На церемонию доставили образец лунного грунта

A pretty amazing way to kick off the week. @VP swears in NASA Administrator Bill Nelson, and yes, a moon rock was present. pic.twitter.com/RgOQ1EiCfl

— Sabrina Singh (@SabrinaSingh46) May 3, 2021

Как пишет Spectrum News, в церемонии приняли участие супруга Нельсона, его сын, кандидат на должность заместителя главы NASA, бывший астронавт Пэм Мелрой и двое бывших руководителей агентства – Чарльз Болден (2009–2017) и Джим Брайденстайн (2018–2021). Последний присутствовал виртуально.

Фото: EPA

На мероприятие доставили образец лунного грунта массой 129 граммов, сообщила в Twitter журналистка Саманта-Джо Рот. Он был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo.

Фото: EPA

Details of the moon rock per the @VP pool report: pic.twitter.com/QZfaBmxzOO

— Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) May 3, 2021

По словам журналистки, во время приведения к присяге Нельсон сказал: “Такое доверие президента и вице-президента к старому приятелю из Сената – действительно одна из самых высоких почестей, которых кто-либо может удостоиться”.

[email protected] during his swearing in said: “To have the President and Vice President have this kind of confidence in an old buddy from the senate is indeed one of the high honors that anyone could have.”

— Samantha-Jo Roth (@SamanthaJoRoth) May 3, 2021

Она также отметила, что Нельсон присягал на своей семейной Библии.

Фото: EPA

Контекст:Сенат США 29 апреля утвердил кандидатуру Нельсона, бывшего сенатора-демократа от штата Флорида, на пост главы NASA. Он стал 14-м главой NASA.

Президент США Джо Байден номинировал бывшего сенатора на эту должность в марте.

78-летний Нельсон трижды избирался в Сенат США и представлял в нем Флориду в течение 18 лет. В 2019 году после того, как не был избран в Сенат, стал членом консультативного совета NASA.

В 1986 году Нельсон совершил космический полет на шаттле Columbia.

—