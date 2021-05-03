В Индии COVID-19 заболело почти 20 млн человек. Эксперты говорят, что реальное число в 10 раз больше

В Индии 3 мая отложили экзамены для врачей-стажеров и медсестер. Их отправили бороться со всплеском коронавирусной инфекции, поскольку система здравоохранения не выдерживает наплыв больных, отметило агентство.

Больницы в Индии переполнены, запасы медицинского кислорода заканчиваются, а морги и крематории переполнены трупами. Пациенты умирают на больничных койках, в машинах скорой помощи и на стоянках на улице, написало Reuters.

Чиновник из южного города Чамараджанагар Нараян Рао заявил о смерти 24 пациентов с COVID-19 из-за возможной нехватки кислорода.

Reuters рассказало, как у храма в Нью-Дели добровольцы давали кислород пациентам, которые лежали на скамейках внутри импровизированных палаток. Новый пациент приходил примерно каждые 20 минут.

По меньшей мере 11 штатов и регионов ограничили передвижение, чтобы остановить эпидемию, но правительство под руководством Нарендры Моди неохотно объявляет о всеобщей изоляции, опасаясь экономических последствий. Лидеры 13 оппозиционных партий призвали индийского премьера начать бесплатную вакцинацию и уделить первоочередное внимание поставкам кислорода в больницы и медицинские центры, пишет агентство.

Контекст:По данным министерства здравоохранения Индии, с начала эпидемии общее количество инфицированных в стране достигло 19,93 млн и увеличилось на 368 147 за последние сутки. Умерло от CОVID-19 почти 219 тыс. человек. В настоящее время проходят лечение не менее 3,4 млн человек.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

30 апреля в Индии выявили почти 402 тыс. новых случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил 26 апреля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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