 

Новая серия смартфонов Asus Zenfone 8 получит 3,5-мм разъем для наушников

03.05.2021, 18:34, Новости дня
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Представители компании Asus объявили о том, что в новой серии смартфонов Zenfone 8 будет предусмотрен разъем для наушников на 3,5 мм. Также стало известно, что официальная презентация новых устройств состоится не позднее 12 мая.

Судя по всему, разработчик просто прислушался к пожеланиям своих клиентов, отмечают эксперты. Ведь было много нареканий на то, что именно такого разъема и не хватает в гаджете для подключения наушников.

Правда, до сих пор непонятно, станет ли производитель устанавливать указанные разъемы во всех моделях при последующем выпуске или же ограничится только отдельными версиями. Во всем остальном представители новой линейки мобильных гаджетов не вызывают никаких нареканий, говорят эксперты.



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