Генпрокуратура Таджикистана сочла действия Киргизии актом агрессии

Действия военнослужащих Киргизии на границе с Таджикистаном нужно расценивать как акт агрессии с точки зрения международных норм, сообщила Генпрокуратура Таджикистана.

«Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами, расценивается как акт агрессии», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Также в генпрокуратуре отметили, что актом агрессии считается засылка государством вооруженных банд или групп, которые применяют вооруженную силу против другого государства.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих по факту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской области республики.

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.

Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.