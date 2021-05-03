 

Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

03.05.2021, 18:06, Новости дня
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Социальная сеть Facebook является подразделением американских спецслужб, пользователи готовы обменять свои персональные данные на привычные удобства, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на сведения в СМИ о возможных платных подписках Facebook и Instagram, которые позволят защитить личные данные.

«Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили», – написал Пушков в своем Telegram. Однако он добавил, что делать прогнозы о крахе соцсети рано.

Ранее пользователи Facebook Messenger в 84 странах, в том числе в России, подверглись атаке.



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