Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

Социальная сеть Facebook является подразделением американских спецслужб, пользователи готовы обменять свои персональные данные на привычные удобства, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на сведения в СМИ о возможных платных подписках Facebook и Instagram, которые позволят защитить личные данные.

«Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили», – написал Пушков в своем Telegram. Однако он добавил, что делать прогнозы о крахе соцсети рано.

Ранее пользователи Facebook Messenger в 84 странах, в том числе в России, подверглись атаке.