Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Социальная сеть Facebook является подразделением американских спецслужб, пользователи готовы обменять свои персональные данные на привычные удобства, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на сведения в СМИ о возможных платных подписках Facebook и Instagram, которые позволят защитить личные данные.
«Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили», – написал Пушков в своем Telegram. Однако он добавил, что делать прогнозы о крахе соцсети рано.
Ранее пользователи Facebook Messenger в 84 странах, в том числе в России, подверглись атаке.
Смотреть комментарии → Комментариев нет