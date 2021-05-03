 

В Армении созданы обезболивающие 3D очки

03.05.2021, 17:40, Новости дня
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Армянские специалисты в области высоких технологий создали новое устройство, которое наверняка пригодится в современной медицине. Речь идет о 3D очках, способных приглушать боль.

Задача современного гаджета состоит в том, чтобы создавать новые зрительные образы, которые помогут перемещать сознание человека в виртуальную реальность. Это можно делать даже во время несложных хирургических операций, говорят специалисты.

Результатом должно стать существенное сокращение применения обезболивающих лекарственных препаратов, которые, как известно, оказывают негативное воздействие на организм человека, а иногда требуют и определенного периода реабилитации. Разработку представили в компании «10X Engineering».



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