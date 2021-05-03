Novavax планирует поставлять вакцины против COVID-19 в Европу с конца 2021 года – СМИ

По словам источника, в рамках сделки Novavax поставит в общей сложности до 200 млн доз вакцины Европе.

Первые небольшие партии вакцин от Novavax должны прибыть в Европу ближе к концу этого года, а основная часть должна быть доставлена в 2022 году, говорит источник.

Как отмечает Reuters, Novavax заключила предварительную сделку с ЕС еще в декабре прошлого года, но окончательное соглашение было отложено из-за того, что американская компания пыталась найти сырье для своих вакцин.

Контекст:Вакцина компании Novavax вышла на третью стадию исследований в январе этого года и показала эффективность в 89,3%.

Эту вакцину ожидает получить и Украину. В февраля министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина рассчитывает на 15 млн доз препарата Novavax. Первые поставки должны стартовать в июле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—