 

Novavax планирует поставлять вакцины против COVID-19 в Европу с конца 2021 года – СМИ

03.05.2021, 17:32, Новости дня
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По словам источника, в рамках сделки Novavax поставит в общей сложности до 200 млн доз вакцины Европе.

Первые небольшие партии вакцин от Novavax должны прибыть в Европу ближе к концу этого года, а основная часть должна быть доставлена в 2022 году, говорит источник.

Как отмечает Reuters, Novavax заключила предварительную сделку с ЕС еще в декабре прошлого года, но окончательное соглашение было отложено из-за того, что американская компания пыталась найти сырье для своих вакцин.

Контекст:Вакцина компании Novavax вышла на третью стадию исследований в январе этого года и показала эффективность в 89,3%.
Эту вакцину ожидает получить и Украину. В февраля министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина рассчитывает на 15 млн доз препарата Novavax. Первые поставки должны стартовать в июле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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