Россиянам рекомендовали не спешить посещать другие страны

Россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, сообщил вирусолог Алексей Аграновский.

«Я бы сейчас пока не торопился выезжать за границу – эпидемия коронавируса пока на марше, и в других странах ситуация пока не радужная, несмотря на успехи зарубежных вакцин, к которым я отношусь вполне уважительно. Нормальные вакцины, подозрений у меня не вызывают. Но ситуация неспокойная», – отметил Аграновский в беседе с Национальной службой новостей.

Он напомнил, что в Европу не пускают привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и другими вакцинами, которые есть у России.

Также вирусолог допустил, что ЕС старается не пропустить вакцину «Спутник V» на европейский рынок преднамеренно. По его словам, это могут делать как из экономических, так и из политических соображений.

Ранее власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендовали оперативно покинуть страну.