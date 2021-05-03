В России шестилетний ребенок задавил автомобилем свою мать

По предварительным данным, взрослые не заметили, как ребенок сел за руль автомобиля, завел его и при движении задним ходом наехал на мать, которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano.

Женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице.

Как уточняют “Курские известия”, инцидент произошел на Северном кладбище в Щиграх. 28-летняя женщина оставила ключ зажигания в машине и отошла.

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