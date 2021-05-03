Яценюк: Судей Верховного Суда, которые подтвердили фальсификации на выборах в округе №87, могут незаконно отправить в отставку

В округе №87 в Ивано-Франковской области фальсифицировали выборы. Теперь это факт, подтвержденный решением Верховного Суда.

Месяц назад, сразу после этих “выборов”, я заявлял, что власть, повторяя за Януковичем, включает станок административного давления, фальсификаций и беззакония.

Янукович сбежал из Украины семь лет назад, но сегодняшние правители взялись возрождать его узурпаторские методы.

Верховный Суд встал на сторону закона. В отличие от Конституционного, который услужливо поддержал незаконный роспуск парламента в 2019 году.

Волюнтаристское прекращение полномочий Верховной Рады проложило дорогу монобольшинству проходимцев и цементированию абсолютной власти в одних руках.

Своим решением по “выборам” на Прикарпатье Верховный Суд показал пример профессиональной совести.

Надо ожидать, что судей ВСУ, которые восстановили законность, также отправят в отставку незаконным указом, как судей Конституционного Суда, или дела одних контрабандистов против других.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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