 

В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента

03.05.2021, 15:24, Новости дня
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Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном, сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

«Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК (Фальсификация, сбыт или использование документов)», – сообщил он, передает ТАСС.

Ранее адвокаты подали иск в ССС Армении, заявив, что Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Великобритании. Он был избран президентом 2 марта 2018 года, а это означает, что в его случае не было удовлетворено требование к кандидату на пост главы государства – иметь только гражданство Армении в течение последних шести лет.

«Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 1 марта 2012 года», – указали адвокаты.

Саркисян до 2018 года занимал пост посла республики в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там. 



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