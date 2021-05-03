 

На границе РФ и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,6

03.05.2021, 15:24, Новости дня
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В районе границы РФ с Монголией зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 268 км к юго-западу от Ангарска и в 23 км к юго-западу от монгольского населенного пункта Турт, сообщается на сайте центра. 

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 

Ранее пять землетрясений, магнитуда каждого из которых превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась. 



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