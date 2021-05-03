На границе РФ и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В районе границы РФ с Монголией зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 268 км к юго-западу от Ангарска и в 23 км к юго-западу от монгольского населенного пункта Турт, сообщается на сайте центра.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее пять землетрясений, магнитуда каждого из которых превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась.